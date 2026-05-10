Malen da record | solo Kane meglio dell’olandese in Europa

Donyell Malen sta vivendo una stagione di grande successo nel calcio europeo, dimostrando continuità di rendimento e contribuendo alle prestazioni della sua squadra. Nella partita contro il Parma, il giocatore ha confermato il suo ruolo di protagonista, consolidando la sua posizione tra i migliori in Europa. Solo un attaccante ha messo a segno più reti di lui in questa competizione, superandolo in classifica.

La scalata di Donyell Malen nelle gerarchie del calcio europeo non accenna a fermarsi, trovando una nuova e prestigiosa conferma nel match contro il Parma. Con la rete siglata allo stadio Tardini, l’attaccante della Roma ha raggiunto quota 12 gol in campionato, consolidando un rendimento che lo proietta nell’élite assoluta dei marcatori continentali. Secondo quanto rilevato dai dati statistici forniti da OptaPaolo attraverso la piattaforma X, l’olandese è diventato il secondo marcatore più prolifico d’Europa prendendo come riferimento temporale il giorno del suo debutto ufficiale in Serie A. Dalla ventunesima giornata, momento del suo sbarco nel torneo italiano, la capacità realizzativa dell’ex Borussia Dortmund è stata superata soltanto da un mostro sacro del calcio mondiale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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