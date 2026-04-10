Roma-Pisa 3-0 | Malen è devastante tripletta dell' olandese all' Olimpico

La Roma ha battuto il Pisa con un punteggio di 3-0 nell'incontro disputato all'Olimpico. Malen, attaccante olandese, ha realizzato una tripletta, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della squadra. La partita ha visto l'olandese protagonista con tre reti che hanno deciso l'esito dell'incontro. Questa è la prima tripletta di Malen con la maglia giallorossa.

La Roma vince per tre a zero contro il Pisa grazie a un super Malen. L'olandese, top acquisto del contestato mercato giallorosso degli ultimi due anni, segna la sua prima tripletta in giallorosso e incanta l'Olimpico. L'attaccante sblocca subito l'incontro (grande serpentina) e lo chiude fra fine. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Calciomercato Roma: già deciso il futuro di Malen. Impatto devastante dell’olandese, cosa succederà a fine stagione! Retroscena Diretta gol Serie A LIVE: Roma Pisa 3-0, tripletta di MalenDiretta Gol Serie A, sfide valide per la 32esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e... Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Calcio Live News: in campo Roma-Pisa (1-0); Roma, le ultime sull'attacco verso il Pisa: Malen, Soulé e le condizioni di Dybala; I precedenti di Roma-Pisa. Serie A: La Roma travolge il Pisa 3-0, tripletta di Malen LE FOTOLa Roma travolge il Pisa 3-0 nell'anticipo che ha aperto la 32esima giornata di campionato Rete di Donyell Malen. E, alla prima chance, la Roma fa tris con Malen che non sbaglia davanti a Semper dopo ... ansa.it Roma-Pisa 3-0 diretta Serie A: Malen pazzesco, trascina Gasperini con una tripletta LIVELa 32ª giornata si apre con i giallorossi di Gasperini che sfidano i nerazzurri di Hiljemark dopo il crollo contro l'Inter: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Roma-Pisa, marcatori e tabellino https://mdst.it/4mmQqGh #SportMediaset - facebook.com facebook ROMA-PISA, È MALEN SHOW Vittoria importante per la Roma di Gasperini che vola a quota 57 punti grazie alla tripletta di Malen, e raggiunge la Juve in classifica che domani sfiderà l'Atalanta a Bergamo x.com