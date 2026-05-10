Malattie sul lavoro più di quattro casi al giorno in provincia di Latina

Nel territorio di Latina, tra gennaio e marzo, sono state presentate 386 denunce di malattie professionali. Nei primi tre mesi dell’anno, si sono verificati in media più di quattro casi ogni giorno lavorativo. I dati indicano una prevalenza di segnalazioni legate a condizioni di salute riconducibili all’attività lavorativa, senza considerare eventuali cause o fattori specifici. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di segnalazioni per malattie legate all’ambiente di lavoro.

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