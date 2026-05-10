Malattie sul lavoro più di quattro casi al giorno in provincia di Latina
Nel territorio di Latina, tra gennaio e marzo, sono state presentate 386 denunce di malattie professionali. Nei primi tre mesi dell’anno, si sono verificati in media più di quattro casi ogni giorno lavorativo. I dati indicano una prevalenza di segnalazioni legate a condizioni di salute riconducibili all’attività lavorativa, senza considerare eventuali cause o fattori specifici. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di segnalazioni per malattie legate all’ambiente di lavoro.
In tre mesi, da gennaio a marzo sono state 386 le denunce di malattie professionali registrate nel territorio pontino. 123 in più rispetto al 2025. Un numero che posiziona Latina e provincia al secondo posto, dopo Roma, per incidenza di malattie collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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