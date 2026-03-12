Sos infortuni sul lavoro Rimini la provincia con i dati più in crescita | 361 casi in un mese

A Rimini, nel mese di gennaio 2026, sono state registrate 361 denunce di infortuni sul lavoro, segnando un aumento del 20,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati mostrano che la provincia ha il più alto incremento tra le aree dell’Emilia-Romagna, con una crescita significativa rispetto al gennaio 2025. Nessuna altra provincia della regione ha registrato un aumento così consistente.

A gennaio 361 denunce, l'aumento più alto in Emilia-Romagna. In crescita anche le malattie professionali. La segretaria generale della Cgil, Lilla Parco: "Quadro critico e allarmante" In provincia di Rimini è Sos infortuni sui posti di lavoro. Secondo i dati relativi a gennaio 2026, nel territorio riminese sono state registrate 361 denunce di infortunio, con un incremento del 20,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, il più alto tra tutte le province dell'Emilia-Romagna. Un dato che supera la media regionale e che fotografa un quadro preoccupante soprattutto nei settori dei servizi, dell'alloggio e ristorazione, delle costruzioni e della sanità.