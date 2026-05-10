Da Rennes a Istanbul passando per Pordenone | un viaggio in bicicletta per la ricerca sul cancro

Un ciclo viaggio sta attraversando diverse città europee, partendo da Rennes e arrivando a Istanbul, con tappe anche in Italia. Attualmente, il ciclista si trova a Pordenone, dove si sta dirigendo verso est con una bicicletta cargo elettrica prodotta da un'azienda di Rennes. La missione prevede la ricerca sul cancro e coinvolge diverse località lungo il percorso.

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