Da Rennes a Istanbul passando per Pordenone | un viaggio in bicicletta per la ricerca sul cancro
Un ciclo viaggio sta attraversando diverse città europee, partendo da Rennes e arrivando a Istanbul, con tappe anche in Italia. Attualmente, il ciclista si trova a Pordenone, dove si sta dirigendo verso est con una bicicletta cargo elettrica prodotta da un'azienda di Rennes. La missione prevede la ricerca sul cancro e coinvolge diverse località lungo il percorso.
Si trova in questo momento a Pordenone, pedalando verso est con il suo cargo bike elettrico "Formidable" di Galian, produttore rennese di biciclette. Un uomo, una bici e un messaggio potente: anche con una malattia grave, i grandi progetti sono possibili. Raphaël Martin-Guiheneuc, 29 anni, ha.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Notizie correlate
"Un click per la ricerca", shooting fotografici solidali a sostegno della ricerca sul cancroUn Click per la Ricerca è un’iniziativa solidale di Fondazione AIRC per la Ricerca sul cancro in collaborazione con Insolito Lab, studio di...
Da Pescara ad Arezzo passando per Roma, in viaggio sul treno con 700 grammi di droga nel corpoUna donna di nazionalità nigeriana, residente in Abruzzo, è stata arrestata nella provincia aretina dopo aver preso un treno nella Capitale Ha...