Con Nicola Fazio il primato dello Ieo di Milano | l' istituto che guida la ricerca sul cancro in Europa

L'assemblea generale della Società europea dei tumori neuroendocrini ha nominato Nicola Fazio come nuovo presidente per i prossimi due anni. Fazio, direttore della divisione di Oncologia gastrointestinale di un importante istituto di ricerca milanese, guiderà l'associazione nel suo ruolo. L'istituto di Milano è riconosciuto come leader nella ricerca sul cancro in Europa. La nomina conferma la posizione di rilievo dell'istituto nel settore oncologico europeo.

Nicola Fazio è il nuovo presidente della Società europea dei tumori neuroendocrini (Enets). Lo ha stabilito l'assemblea generale dell'associazione, che ha affidato l'incarico per i prossimi due anni al direttore della divisione di Oncologia gastrointestinale dello Ieo. Fazio è il terzo italiano a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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