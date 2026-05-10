Giovanni Malagò ha annunciato di essere pronto a guidare la FIGC, affermando che stanno ultimando le pratiche necessarie e preparando i documenti. Ha riferito di aver valutato attentamente il programma e di aver mantenuto rispetto nei confronti delle diverse componenti coinvolte. La sua comunicazione si inserisce in un momento di attesa per le decisioni ufficiali riguardo alla nomina.

« Stiamo completando dei ragionamenti anche sul programma. Ho avuto un mio criterio dall’inizio di rispetto nei confronti delle componenti». Lo ha dichiarato Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e candidato della Lega Serie A alla presidenza della Figc, parlando a margine della partenza della "Race for the Cure" al Circo Massimo in merito alla scadenza del 13 maggio per sciogliere la riserva sulla candidatura. «Mi auguro che ci possa essere qualche considerazione da parte di qualche componente federale prima della data del 13 maggio. Intanto stiamo andando avanti con le carte, preparando tutta la parte formale e burocratica che è abbastanza stupefacente.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giovanni Malagò pronto a guidare la Figc: "Ci faremo trovare pronti, stiamo preparando le carte"

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