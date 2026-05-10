Il presidente della Federazione italiana calcio ha dichiarato di essere disponibile a candidarsi, affermando di voler essere pronto nel caso venga deciso di presentare una candidatura. Ha aggiunto che sta ultimando alcuni approfondimenti riguardo al programma e ha sottolineato di aver sempre mantenuto rispetto verso le diverse componenti coinvolte. La sua posizione si inserisce nel contesto delle discussioni in corso sulla possibile partecipazione alle prossime elezioni di vertice federale.

“Stiamo completando dei ragionamenti anche sul programma. Ho avuto un mio criterio dall’inizio di rispetto nei confronti delle componenti. Mi auguro che ci possa essere qualche considerazione da parte di qualche componente prima della data del 13 maggio, però stiamo andando avanti con le carte, preparando tutta la parte formale e burocratica che è abbastanza stupefacente”. Così Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, commentando l’ipotesi di candidatura alla Figc a margine della Race for The Cure. “Mi candido? Ho detto che ci stiamo preparando, uno si fa trovare pronto”. Derby Roma-Lazio, Massucci: "Spostare a lunedì la partita? Buon senso" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Figc, Malagò: “Io candidato? Mi faccio trovare pronto”

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