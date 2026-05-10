Mai dire Blackout | La Cina frena i prezzi del greggio

In Asia, le scorte di carburanti stanno diminuendo, influenzando anche il settore della plastica. La Cina ha deciso di ridurre le importazioni di greggio, fermando temporaneamente l’aumento dei prezzi del petrolio. Questa scelta si riflette sui mercati energetici, mentre le scorte si fanno sempre più esigue. La situazione riguarda sia il mercato del greggio sia la catena di produzione dei materiali plastici.

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In Asia cominciano a scarseggiare i carburanti. Soffre anche la filiera della plastica. La Cina riduce le importazioni di greggio e frena i rincari del greggio. Rame in salita in attesa dei dazi Usa. Via gli Emirati Arabi, l’OPEC si sfalda. Stoccaggi di greggio pieni, Iran verso il fermo impianti. La Cina riapre l’export di prodotti. Gli USA sanzionano raffineria cinese per i legami con l’Iran. Minerali critici, USA sostengono i prezzi. Rinnovabili vittime della guerra. Alluminio e allumina, la Cina vince. Il Congo riprende il controllo del suo cobalto. GNL, l'Asia regge, il Pakistan no. IEA: tempi lunghi per il recupero da Hormuz. La Cina diversifica e aumenta le riserve.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mai dire Blackout | La Cina frena i prezzi del greggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Mai dire Blackout | Iea, gli Usa alzano la voce Leggi anche: Mai dire Blackout | L’IA fa alzare la bolletta energetica