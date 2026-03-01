Mai dire Blackout | L’IA fa alzare la bolletta energetica

L’Arabia saudita ha deciso di incrementare le esportazioni di petrolio, mentre l’amministrazione americana ha convocato le principali aziende tecnologiche per discutere di questioni energetiche. Nel frattempo, l’Unione Europea si sta preparando a ricevere forniture di gas provenienti dall’Artico, e si segnala che l’intelligenza artificiale sta contribuendo a un aumento dei costi energetici.

L'Arabia saudita aumenta l'export di petrolio. Trump convoca le Big Tech sull'energia. Gas dall'Artico per l'Ue. Sale il petrolio, inflazione su? Eni inizia l'export di Gnl dal Congo. La Francia riduce gli obiettivi green. Alla conferenza Iea gli Usa minacciano l'abbandono. Scende il prezzo del rame. La Libia taglia le forniture di benzina dalla Russia. L'EPA cancella le norme del 2009 sulle emissioni delle auto. Francia, sempre più nucleare e meno rinnovabili. Alluminio, scende il prezzo. Gli USA a caccia di materiali critici. Russia e Iran, eccesso di petrolio. Rame, tregua dopo i record. Project Vault, sulle terre rare gli USA come la Cina.