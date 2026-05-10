Magnier si prende in volata la terza tappa del Giro d’Italia Silva resta rosa

Nella terza tappa del Giro d’Italia, lunga 175 chilometri tra Plovdiv e Sofia, il velocista della squadra Soudal-Quick si è imposto in volata, conquistando la vittoria. La maglia rosa è rimasta sulle spalle di Silva, che ha mantenuto la leadership complessiva della corsa. La frazione si è conclusa con un arrivo compatto, e il risultato ha confermato l’andamento di una corsa ancora aperta e combattuta.

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Un finale da fotofinish nella capitale Sofia nella prima volata di gruppo del 109°Giro d’Italia. Jonathan Milan lancia lo sprint di pura potenza ai 300 metri, forse anticipando un po’ troppo, sembra inarrestabile, ma proprio negli ultimi trenta metri, complice anche un fondo stradale in porfido sul quale la ruota posteriore rimbalza troppo, viene rimontato e battuto per una trentina di centimetri dal francesePaul Magnier, 22 anni,maglia ciclamino della classifica a punti. Nella terza tappa, Plovdiv-Sofia, 175 km,doppietta quindi per il velocista della Soudal-Quick Step(l’ex squadra di Evenepoel), che si era imposto venerdì a Burgas nella tappa di apertura della corsa rosa esi conferma come il miglior velocista della corsa.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Magnier si prende in volata la terza tappa del Giro d’Italia, Silva resta rosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GIRO D'ITALIA 2026 - Jonas Vingegaard DYNAMITE l'étape après une ÉNORME CHUTE, Magnier perd le Rose Notizie correlate Giro d’Italia: Magnier vince in volata la terza tappa, Milan beffato al fotofinish. Silva resta in rosaSOFIA – Paul Magnier concede il bis e vince la terza tappa del Giro d’Italia, la frazione pianeggiante di 175 km da Plovdiv a Sofia, l’ultima in... Giro d’Italia 2026, Magnier vince la terza tappa e Silva resta in rosaSecondo successo in questa edizione del Giro d’Italia per Paul Magnier, che ha vinto in volata la terza tappa della corsa rosa, la frazione... Argomenti più discussi: Paul Magnier si prende la prima tappa del Giro; Giro d’Italia, 1ª tappa: Magnier vince la volata e si prende la prima Maglia Rosa; GIRO D'ITALIA. MAGNIER VINCE E SI PRENDE LA PRIMA ROSA. 4° MILAN, 6° LONARDI. NEL FINALE MAXI CADUTA DI GRUPPO. VIDEO; Pagelle Giro d’Italia 2026: show di Magnier che si prende la maglia rosa. Da Milan ci si aspettava di più.