Magnier non chiamatelo più sorpresa Ora è pronto per riscrivere le gerarchie tra i velocisti

Il ciclista francese, dopo aver partecipato al Giro d’Italia, si prepara a cambiare le posizioni tra i velocisti. È considerato uno dei favoriti per la maglia ciclamino e ha deciso di concentrarsi su questa corsa. La sua presenza tra i protagonisti si fa sempre più concreta, e le sue strategie sono state annunciate pubblicamente. La sua intenzione è di ottenere risultati significativi nelle prossime tappe.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nato in Texas, vive nella zona di Grenoble, ha appena 22 anni e ha cominciato il Giro d’Italia con la chiara intenzione di riscrivere le gerarchie dello sprint. Paul Magnier può riuscirci, sì, perché le prime due volate di un grande giro non si vincono mai per caso. A Burgas, venerdì, il primo sprint era stato condizionato da una maxicaduta a 650 metri dalla fine e dunque alla fine se l’erano giocata in pochi: ad ogni modo Magnier, perfettamente pilotato da Stuyven, si era imposto nettamente. Stavolta a Sofia volata a ranghi più compatti, soluzione sul filo ma stesso vincitore, con Milan e Groenewegen costretti ad arrendersi. Di Paul Magnier...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Magnier, non chiamatelo più sorpresa. Ora è pronto per riscrivere le gerarchie tra i velocisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Thun, la sorpresa che vuole rovesciare le gerarchie della Svizzera Dalla coppia Juve alla sorpresa Motta: come cambiano le gerarchie in porta al fantacalcioIn attesa del ritorno della Serie A con la 31ª giornata dopo l'ultima sosta per le nazionali della stagione, analizziamo come stanno cambiando alcune...