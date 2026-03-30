Nel campionato in corso, diversi portieri di riserva sono stati chiamati in causa come titolari, modificando le gerarchie nelle formazioni di molte squadre. In alcuni casi, i secondi o terzi portieri hanno preso il posto dei primi, influenzando le scelte dei fantallenatori e le statistiche delle partite. Questa situazione ha portato a variazioni nelle valutazioni e nelle strategie di gioco legate ai ruoli tra le squadre.

In attesa del ritorno della Serie A con la 31ª giornata dopo l'ultima sosta per le nazionali della stagione, analizziamo come stanno cambiando alcune gerarchie in porta al Fantacampionato. Dopo aver scoperto i portieri con più clean sheet e con la miglior media voto registrata finora, ecco i casi in cui i secondi o terzi hanno "rubato" o ereditato, causa infortuni o scelte tecniche, il ruolo da titolare. Dalla coppia Perin-Di Gregorio alla Juventus al ritorno di Suzuki tra i pali del Parma, passando per la scoperta Motta alla Lazio dopo l'infortunio di Provedel. Ecco i principali cambi in porta finora. Il caso più eclatante della stagione è in casa Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla coppia Juve alla sorpresa Motta: come cambiano le gerarchie in porta al fantacalcio

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