Thun la sorpresa che vuole rovesciare le gerarchie della Svizzera

A Thun, città di circa 45.000 abitanti nel cantone di Berna, si sta preparando a una svolta nel calcio svizzero. La squadra locale, recentemente promossa, si trova a un passo dall’assegnazione del titolo nazionale, un risultato insolito considerando il suo passato e le dimensioni. La situazione sta attirando l’attenzione di appassionati e media, che osservano con curiosità questa possibile impresa sportiva.

In Svizzera una neopromossa sta dominando il campionato. Il Thun affronterà la fase finale con un vantaggio così ampio che è improbabile che qualcuno ribalti il banco. Il tutto grazie alla bandiera del club, Mauro Lustrinelli, che ha l'ha resa una delle squadre che corre di più in tutta Europa C’è qualcosa di quasi sovversivo nel vedere una neopromossa a un passo dallo scudetto. Una città di 45mila anime del cantone di Berna, più abituata alle industrie che ai trionfi calcistici, sta per compiere un’impresa che nemmeno i romanzi di Joël Dicker oserebbero raccontare. Se il Thun vince, non è una favola: è il segno che le gerarchie si stanno sgretolando. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Thun, la sorpresa che vuole rovesciare le gerarchie della Svizzera Articoli correlati Ministro Israele: ‘la UE vuole rovesciare il governo eletto’TEL AVIV, 18 FEB – Il ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin ha accusato l’Unione Europea di “operare per rovesciare dal potere il governo... L’effetto Malen sulla Roma: il “tiratore seriale” che ha stravolto le gerarchie della Serie AL’impatto di Donyell Malen sull’universo giallorosso non ha eguali nella storia recente del club. Tutto quello che riguarda Thun la sorpresa che vuole rovesciare... Discussioni sull' argomento Ti svelo il metodo infallibile per trovare il gattino Thun nelle uova di Pasqua Bauli; Dentro l'uovo di Pasqua c'è Goldrake. E scatta la caccia alla sorpresa; KPop Demon Hunters, tutte le novità in arrivo per l'uovo di Pasqua 2026; Dalla Svizzera: tentativo a dicembre del Parma per Meichtry, il Thun ha detto no. Se ne riparlerà. Thun, la sorpresa che vuole rovesciare le gerarchie della SvizzeraIn Svizzera una neopromossa sta dominando il campionato. Il Thun affronterà la fase finale con un vantaggio così ampio che è improbabile che qualcuno ribalti il banco. Il tutto grazie alla bandiera de ... ilfoglio.it THUN cerca influencer, lavoro per creator di video Info e requisiti nel primo commento x.com Thun Shop Taranto Porte dello Jonio - facebook.com facebook