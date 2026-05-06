Durante il fine settimana, i principali parchi della città si trasformano in location per celebrare le mamme con una serie di eventi dedicati. L’offerta spazia da spettacoli dal vivo a attività sportive, passando per atmosfere fiabesche e momenti di intrattenimento pensati per tutta la famiglia. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico in una manifestazione che unisce divertimento, natura e magia in occasione della Festa della Mamma.

Cosa: Un intero fine settimana dedicato alla celebrazione di tutte le mamme con eventi speciali, sport, spettacoli dal vivo e atmosfere fiabesche nei principali parchi tematici della capitale.. Dove e Quando: Presso Cinecittà World, Roma World e Luneur Park, in occasione dei fine settimana dell’8-10 e 16-17 maggio.. Perché: Per regalare esperienze di condivisione indimenticabili all’intera famiglia, trasformando una ricorrenza tradizionale in una vera e propria avventura all’insegna del divertimento e della scoperta.. La celebrazione della maternità sta assumendo forme sempre più dinamiche e coinvolgenti, allontanandosi dal classico schema del regalo materiale per abbracciare appieno la filosofia dell’esperienza condivisa.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Festa della Mamma tra cinema, natura e magia

L’ALBERO DEI BAMBINI - Canzone di Natale - Testo di Angela Rosa Nigro

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