Sport e arte | l’università si apre alla città

Venerdì 20 marzo 2026, l’università di Reggio Calabria organizza una giornata dedicata alla comunità locale. Durante l’evento, la sede universitaria apre le sue porte al pubblico, permettendo di visitare gli spazi e conoscere le attività accademiche. La Giornata Nazionale delle Università coinvolge studenti, docenti e cittadini in un’occasione di scambio e confronto tra il mondo accademico e la città.

Reggio Calabria, venerdì 20 marzo 2026: la Mediterranea apre le porte della sua sede alla città durante la Giornata Nazionale delle Università. Il rettore Giuseppe Zimbalatti e il maestro Natino Chirico guidano un evento che intreccia sport, arte e didattica aperta fino al 26 marzo. L’ateneo reggino non si limita a mostrare i corsi di laurea, ma trasforma i dipartimenti in laboratori viventi dove studenti e cittadini possono toccare con mano l’offerta formativa. La mostra inaugurata oggi dal pittore locale diventa il simbolo di un legame profondo tra istituzioni accademiche e tessuto sociale del territorio calabrese. Dallo sport all’arte: quando il valore umano incontra l’istruzione superiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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