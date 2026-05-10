‘Maggio Fioranese’ oggi i primi eventi

Oggi si sono svolti i primi eventi di ‘Maggio Fioranese’, con modifiche alla viabilità nel centro cittadino. Sono state chiuse al transito via Vittorio Veneto e istituito il doppio senso di marcia su viale Gramsci. La manifestazione proseguirà nelle prossime settimane, coinvolgendo diverse aree della città. La giornata ha visto la presenza di cittadini e visitatori che hanno partecipato alle iniziative programmate.

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