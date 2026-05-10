‘Maggio Fioranese’ oggi i primi eventi
Oggi si sono svolti i primi eventi di ‘Maggio Fioranese’, con modifiche alla viabilità nel centro cittadino. Sono state chiuse al transito via Vittorio Veneto e istituito il doppio senso di marcia su viale Gramsci. La manifestazione proseguirà nelle prossime settimane, coinvolgendo diverse aree della città. La giornata ha visto la presenza di cittadini e visitatori che hanno partecipato alle iniziative programmate.
Prima domenica di ‘Maggio Fioranese’ con annesse limitazioni alla viabilità nel centro cittadino, con chiusura al transito di via Vittorio Veneto e istituzione del doppio senso di marcia su viale Gramsci. Rimandata al prossimo 24 maggio l’iniziativa ‘La Via dell’Arte . dal Centro al Colle’ che porterà a in città 15 maestri Madonnari del Centro Culturale Artisti Madonnari di Mantova e artisti del territorio, restano confermati tutti gli eventi in programma. In particolare ‘Napoli a passeggio’, con lo street food e i piatti tipici della tradizione partenopea, ma anche la musica e l’artiginatato che invaderanno pacificamente piazza Menotti fino alle 22 di stasera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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