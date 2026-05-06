Il Maggio Fioranese festeggia i suoi 25 anni con un evento dedicato alla musica e alle tradizioni locali. Sul palco di Piazza Ciro Menotti saliranno alcuni artisti internazionali, attirando l’attenzione di pubblico e appassionati. Durante la manifestazione, i cittadini si impegneranno a realizzare un bensone da record, coinvolgendo la comunità in un momento di festa e condivisione. L’evento si svolge nella cornice di un appuntamento annuale molto atteso.

? Cosa scoprirai Quali artisti internazionali saliranno sul palco di Piazza Ciro Menotti?. Come faranno i cittadini a creare un bensone da record?. Chi sarà l'ospite speciale per la serata di raccolta fondi?. Perché questa rassega gratuita sostiene la costruzione di un hospice?.? In Breve Programma musicale con i Rio il 16 maggio, Enzo Avitabile il 23 e Mirko Casadei il 30 maggio.. Gara gastronomica M’inzuppo per il bensone durante la Festa del buselein a Fiorano.. Celebrazione dei maestri madonnari prevista per il giorno della Festa della Mamma.. Chiusura il 1 giugno con Paolo Cevoli per raccogliere fondi per l'hospice Casa Giuly.. Il prossimo venerdì parte a Fiorano la venticinquesima edizione del Maggio Fioranese, una rassegna che dal 1° giugno animerà la città con circa venti appuntamenti gratuiti tra musica e tradizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maggio Fioranese: 25 anni di musica e tradizioni tra grandi ospiti

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