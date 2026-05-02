Gusto coi primi di maggio l' Antiquaria di Arezzo e pioggia di fiori | gli eventi di oggi
Gli eventi di oggi, sabato 2 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Speciale Sagre - Gli eventi del buon.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Fiera antiquaria, Porta Sant’Andrea apre il museo del quartiereDomenica 3 maggio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, la terza data delle aperture gratuite del MuSA per far conoscere la storia della Giostra e del Quartiere. Aperto anche il tesseramento 2026. lanazione.it