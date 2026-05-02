Gusto coi primi di maggio l' Antiquaria di Arezzo e pioggia di fiori | gli eventi di oggi

Da arezzonotizie.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli eventi di oggi, sabato 2 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Speciale Sagre - Gli eventi del buon.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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