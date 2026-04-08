Sisto | Sulla giustizia basta riforme solo piccoli interventi E scarica Bartolozzi | Col suo successore dialogo più facile

Il ministro della giustizia ha dichiarato che non sono necessarie ulteriori riforme di vasta portata, ma interventi mirati e precisi, da concordare con la magistratura. In questa cornice ha anche criticato le grandi riforme considerate spericolate, preferendo un approccio più cauto. Ha poi commentato positivamente il rapporto con il suo successore, ritenendo più facile avviare dialoghi costruttivi.

Niente più “ grandi riforme spericolate ” ma solo “ piccoli interventi chirurgici “, da concordare con la magistratura nell’ambito di un “ new deal “, un nuovo corso nei rapporti tra politica e toghe. Nel primo incontro pubblico di peso dopo la batosta referendaria, Francesco Paolo Sisto annuncia il ridimensionamento delle ambizioni del governo in tema di giustizia. A un forum organizzato a Roma dal quotidiano Il Dubbio, il viceministro di via Arenula si confronta con Giuseppe Tango, neo-presidente dell’ Associazione nazionale magistrati, auspicando una “ nuova stagione di sinergie consapevoli ” e chiedendo di “ riannodare i fili ” del dialogo, spezzati da una campagna “agonisticamente importante”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sisto: “Sulla giustizia basta riforme, solo piccoli interventi”. E scarica Bartolozzi: “Col suo successore dialogo più facile” Prove di dialogo tra governo e Anm. Il viceministro Sisto: "Ora riforme insieme"Il nuovo dialogo tra governo Meloni e magistrati nasce sulle ceneri della riforma della Giustizia. Leggi anche: Per cambiare la giustizia basta solo un voto in più Si parla di: Sisto: Forza Italia va rilanciata, fare solo i congressi non basta. Sisto: Sulla giustizia basta riforme, solo piccoli interventi. E scarica Bartolozzi: Col suo successore dialogo più facileNiente più grandi riforme spericolate ma solo piccoli interventi chirurgici , da concordare con la magistratura nell’ambito di un new deal , un nuovo corso nei rapporti tra politica e toghe. ilfattoquotidiano.it Sisto: 'Tavolo al ministero sulla Giustizia, necessario partire subito'Il prossimo passaggio non può che essere quello di una convocazione al ministero per mettere sul tavolo le proposte di ciascuno. ansa.it