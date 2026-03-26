Il partito dei magistrati non esiste Ora dialogo col governo Parla il procuratore D’Amato MI

Il procuratore di Messina ha affermato che non esiste un partito dei magistrati e ha annunciato che ora si apre un dialogo con il governo. Ha inoltre commentato che è difficile trovare due magistrati con le stesse posizioni, facendo una battuta sulla diversità di opinioni all’interno della categoria. La dichiarazione arriva in un momento di confronto tra magistratura e istituzioni.

"Pronti a collaborare per riformare davvero la giustizia" dice al Foglio l'esponente di spicco di Magistratura indipendente. Nessuna resa dei conti post referendum? "Niente retropensieri. Si sbaglia a considerare la magistratura un soggetto politico" Nordio:"Rammarico per la frase sul 'Csm paramafioso'. Ma non mi dimetto, ho la fiducia della premier" “Non esiste un partito dei magistrati, anche perché è difficile trovare due magistrati che la pensino allo stesso modo” dice con una battuta il procuratore di Messina Antonio D’Amato, riferendosi ai commenti – anche del Foglio – sulla forza dell’Anm dopo la vittoria referendaria. “Il risultato del referendum, con la sua alta partecipazione, resta il dato di maggior rilievo e conferma la validità delle argomentazioni poste a base delle ragioni del No. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Il partito dei magistrati non esiste. Ora dialogo col governo”. Parla il procuratore D’Amato (MI) Articoli correlati Referendum, il procuratore generale Policastro al governo: “Basta con la delegittimazione e le campagne denigratorie contro i magistrati”All’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte d’Appello di Napoli, il confronto tra magistratura ed esecutivo entra immediatamente nel vivo. FI, Tajani: “siamo il partito dei magistrati”“Non è vero che noi siamo il partito degli avvocati, noi siamo il partito dei magistrati. Tutto quello che riguarda Il partito dei magistrati non esiste... Temi più discussi: Davvero il governo ha sbagliato a scrivere la riforma della giustizia?; Il trionfo politico del partito dei magistrati al referendum; Referendum sulla giustizia, i Verdi Europei: Votare No per difendere l’indipendenza della magistratura; I festeggiamenti che fanno nascere il sospetto di un partito dei giudici. Dopo il Referendum i magistrati si fanno un partito? Con un comunicato l’Anm scavalca la politica, aizza direttamente il popolo e pare annunciare una cosa preoccupante…L’Associazione nazionale magistrati, che in questi mesi ha guidato la battaglia per il No al referendum, ha pubblicato un comunicato molto esplicito, in cui si parla di relazione con la società civil ... mowmag.com Il trionfo politico del partito dei magistrati al referendumHa vinto la guerra, e non una battaglia tra le altre, una scaramuccia di confine come quelle tra le superpotenze di Orwell. Il disordine strutturale creato dal terremoto del 1992 è da oggi, irreversib ... ilfoglio.it L'attaccante azzurro parla della concorrenza nel reparto offensivo di Gattuso. #ESTENews #calcio #video #PioEsposito #italia #Nazionale - facebook.com facebook Insegnante aggredita a Bergamo da un 13enne, parla una testimone: "Ho visto mentre l'accoltellava" x.com