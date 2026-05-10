Madonnetta colpo decisivo ad Albiano Magra | trionfo in trasferta

Nel match tra Madonnetta e Albiano Magra, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria importante in trasferta. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla Madonnetta, nonostante l'espulsione di Manjang, che si è verificata nel corso della gara. Il momento chiave si è verificato al 17° minuto, quando un errore della squadra di casa ha deciso l'incontro.

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? Punti chiave Come ha fatto la Madonnetta a resistere dopo l'espulsione di Manjang?. Chi ha deciso il match con l'errore decisivo al 17° minuto?. Perché questa vittoria cambia le prospettive della Madonnetta per il futuro?. Quali sono le reali conseguenze di questo risultato sulla classifica provinciale?.? In Breve Autogol di Manjang al 17° minuto e sua espulsione al 60° minuto.. Vittoria della Madonnetta dopo la sconfitta per 3-0 contro Santo Stefano Magra.. Allenatori Boni per i visitatori e Bellani per la squadra di casa.. Mantenimento della categoria garantito per l'assenza della Terza Categoria in provincia della Spezia.. La Madonnetta conquista un successo fondamentale ad Albiano Magra battendo l’Albianese per 1-0, garantendosi una prestazione solida nell’ultima sfida calcistica della stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madonnetta, colpo decisivo ad Albiano Magra: trionfo in trasferta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Albiano Magra: due cinquantenni in carcere, scoperto deposito di droga? Cosa sapere Due cinquantenni arrestati ad Albiano Magra il 21 aprile per un deposito di droga. Telimar, colpo di carattere a Bologna: trionfo decisivo per la salvezzaIl Telimar sbarca a Bologna e conquista una vittoria fondamentale per la salvezza, battendo la De Akker Bologna con il punteggio di 21-14 nella...