Il 21 aprile ad Albiano Magra, due uomini entrambi cinquantenni sono stati arrestati per aver allestito un deposito di droga. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, sono stati condotti in custodia e successivamente collocati agli arresti domiciliari dal tribunale di Massa. La vicenda riguarda il ritrovamento e il sequestro delle sostanze stupefacenti, che ha portato alle misure cautelari.

? Cosa sapere Due cinquantenni arrestati ad Albiano Magra il 21 aprile per un deposito di droga.. I due residenti sono stati messi agli arresti domiciliari dal tribunale di Massa.. Due residenti di 59 e 57 anni sono stati condotti in carcere dai carabinieri dopo che un controllo mirato ad Albiano Magra ha svelato un deposito di stupefacenti all’interno di un’abitazione privata nel corso del pomeriggio del 21 aprile 2026. La vicenda, che ha coinvolto la stazione locale di Albiano Magra e il personale del Norm della compagnia di Sarzana, è scaturita da un intervento tempestivo nelle zone limitrofe a un domicilio. Tutto è iniziato quando le forze dell’ordine hanno fermato un individuo che si trovava in possesso di 0,4 grammi di cocaina; il soggetto è stato immediatamente segnalato alla prefettura di Massa-Carrara come assuntore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albiano Magra: due cinquantenni in carcere, scoperto deposito di droga

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