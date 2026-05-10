Il governo francese ha annunciato il ritorno dell’ambasciatore in Algeria, segnando una svolta nelle relazioni tra i due paesi. Nel frattempo, la sottosegretaria Rufo si prepara a visitare il paese nordafricano, con l’obiettivo di affrontare la questione della memoria coloniale. In parallelo, si discute del caso del giornalista Gleizes, considerato un elemento importante per il processo di distensione tra Parigi e Algeri.

? Punti chiave Come influirà il viaggio della sottosegretaria Rufo sulla memoria coloniale?. Perché il caso del giornalista Gleizes è cruciale per la distensione?. Quali equilibri geopolitici nel Mediterraneo vuole proteggere Macron con questa mossa?. Cosa accadrà nell'est dell'Algeria dopo l'incontro con il governo francese?.? In Breve Sottosegretaria Rufo in viaggio nell'est dell'Algeria per affrontare il tema del colonialismo. Attesa decisione sulla grazia per il giornalista Christophe Gleizes come test di distensione. Riconciliazione mira a stabilizzare la politica estera francese nel Mediterraneo e in Africa. Parigi e Algeri avviano una svolta diplomatica decisiva dopo i recenti attriti, con il Presidente Macron che ha confermato il ritorno dell’ambasciatore francese nel Paese nordafricano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macron conferma il ritorno dell’ambasciatore: svolta tra Parigi e Algeri

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