Macron scommette sulla Cina | vino cinese un nuovo patto tra Parigi

Il presidente Macron ha deciso di puntare sulla Cina, spinto dalla crescente domanda di vino locale. La decisione nasce dal successo delle esportazioni di etichette francesi in Asia e dalla volontà di rafforzare i rapporti commerciali. Parigi ha recentemente firmato accordi per promuovere il vino cinese, puntando a valorizzare le aziende emergenti del settore. Questa strategia mira a consolidare i legami tra i due paesi e a creare nuove opportunità di mercato. La collaborazione si approfondirà nei prossimi mesi, segnando un passo importante per entrambe le nazioni.

La Svolta Enologica di Macron: Un Nuovo Patto tra Francia e Cina nel Mondo del Vino. Parigi è al centro di un'inedita svolta commerciale e diplomatica. Il presidente Emmanuel Macron ha espresso un notevole apprezzamento per il vino cinese durante l'ultima edizione di Wine Paris, aprendo potenzialmente un nuovo capitolo nelle relazioni economiche tra Francia e Cina, in un contesto di crescente incertezza globale. Questa presa di posizione, avvenuta il 20 febbraio 2026, segna un cambiamento di rotta nella politica commerciale francese. Un Salone Internazionale come Palcoscenico. Wine Paris, che ha la partecipazione di oltre 63.