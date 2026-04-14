Verso nuovi negoziati di pace Usa-Iran a Parigi conferenza tra paesi non belligeranti su Hormuz Macron | Stop anche per Libano – La diretta

A quarantacinque giorni dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz nonostante il blocco imposto dagli Stati Uniti. Nel frattempo, a Parigi si svolge una conferenza con paesi non belligeranti dedicata alla regione, con il presidente francese che chiede di porre fine anche alle tensioni in Libano. Si avvicinano nuovi negoziati tra Washington e Teheran e si intensificano le discussioni diplomatiche sulla stabilità della zona.

Nel 45esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz nonostante il blocco degli Stati Uniti. Intanto Donald Trump ha rifiutato la proposta di sospendere il programma nucleare iraniano per cinque anni, e il vicepresidente JD Vance ha detto che la palla delle trattative adesso è nel campo dell’Iran. Le Borse in Asia hanno aperto in territorio positivo, i future a New York sono poco mossi. Secondo «fonti pachistane di alto livello» interpellate dall’Afp, sono attualmente in corso intensi sforzi diplomatici per riportare gli Stati Uniti e l’Iran al tavolo delle trattative. Le fonti hanno confermato che l’obiettivo primario è ristabilire il dialogo tra le parti, auspicando un ritorno ai colloqui a Islamabad, sebbene la sede definitiva non sia stata ancora concordata.🔗 Leggi su Open.online

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