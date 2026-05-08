MusiCabras | 200 studenti uniti tra musica e balli tradizionali

Un gruppo di circa 200 studenti ha partecipato a un evento che ha combinato musica classica e balli tradizionali sardi. Durante l'iniziativa, sono state eseguite performance musicali e danze tipiche dell’isola, coinvolgendo i partecipanti in attività di socializzazione. Le attività hanno permesso agli studenti di condividere momenti di confronto attraverso l’arte, creando un’occasione di incontro tra culture e generazioni diverse.

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? Domande chiave Come hanno unito i balli sardi alla musica classica?. Quali attività hanno favorito la socializzazione tra gli studenti?. Chi ha coordinato la performance finale di body percussion?. Come influenzerà questo successo i programmi didattici futuri?.? In Breve Docenti Scintu, Zinzula, Pittau e Sechi hanno coordinato le attività al Centro polivalente.. Studenti di Cabras, Ghilarza, Oristano 1-2 e Terralba hanno partecipato all'evento.. La mattinata ha previsto prove orchestrali seguite da tre ore di balli tradizionali.. Classi terne hanno suonato con le classi prime e seconde impegnate nella body percussion.. Oltre 200 studenti delle scuole a indirizzo musicale si sono riuniti ieri a Cabras per celebrare la terza edizione del MusiCabras Festival Smim presso il Centro polivalente comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MusiCabras: 200 studenti uniti tra musica e balli tradizionali Notizie correlate Valle d’Aosta: tre mesi di musica tra borghi e cori tradizionali? Cosa scoprirai Dove si svolgeranno i concerti tra i borghi valdostani? Quali gruppi folcloristici parteciperanno all'assemblea di fine maggio? Come... Leggi anche: Feste in spiaggia, cinque deroghe. Balli nei circoli sotto le 200 persone