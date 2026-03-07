Kenya a Nairobi strade invase dall' acqua dopo piogge intense

A Nairobi, in Kenya, le strade sono state invase dall'acqua a causa di intense piogge notturne. Durante il sabato, centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati per ore, impossibilitati a muoversi a causa delle strade allagate. La situazione ha causato disagi e code che si sono protratte per diverse ore nel cuore della città.

Nella giornata di sabato a Nairobi, in Kenya, centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati per ore dopo che le strade sono state allagate per le forti piogge cadute durante la notte. L'esercito è stato dispiegato per assistere i servizi di soccorso e il gestore locale dell'autostrada ha rinunciato al pagamento del pedaggio per una strada sopraelevata. Le piogge sono iniziate venerdì, sommergendo i veicoli e costringendo gli automobilisti in alcune zone a guadare l'acqua alta fino alle anche. In Kenya la stagione delle piogge è cominciata alla fine di febbraio e ora, come negli anni scorsi, si temono nuove frane e smottamenti, oltre alle inondazioni.