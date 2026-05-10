Le studentesse dell’istituto di formazione professionale hanno partecipato a un’attività di esplorazione nel centro storico di Macerata, visitando diverse botteghe locali. Durante l’uscita, sono state guidate da insegnanti e professionisti del settore commerciale, che hanno mostrato loro come le attività si presentano e si promuovono nelle strade della città. L’obiettivo era osservare da vicino le modalità di marketing e comunicazione adottate dai negozi.

? Punti chiave Come hanno trasformato le vie del centro in un laboratorio?. Chi ha guidato le studentesse tra le botteghe di Macerata?. Cosa hanno scoperto le allieve analizzando le strategie dei negozi?. Come può questo modello rivoluzionare la formazione professionale nelle Marche?.? In Breve Docenti Francesco Spé e Ugo Torresi hanno guidato l'attività metodologica sul campo.. Integrazione tra modulo Marketing Operativo e nuovo percorso Storia, Economia ed Imprenditorialità.. Analisi delle strategie di marchio e gestione commerciale nelle botteghe del centro.. Modello didattico volto a connettere formazione professionale e sistema produttivo delle Marche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata, le studentesse IAL esplorano le botteghe: marketing in strada

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