Fotografa di nascosto le studentesse a scuola e le denuda con l'IA | arrestato bidello per pedopornografia

Un bidello di 58 anni è stato arrestato nel Catanese con l’accusa di pedopornografia. Secondo le autorità, ha fotografato di nascosto le studentesse di una scuola media e, utilizzando l’intelligenza artificiale, le ha denudate in immagini e video. Durante le indagini sono stati sequestrati numerosi materiali pedopornografici. L'uomo lavora come collaboratore scolastico presso l’istituto coinvolto.

Un collaboratore scolastico di 58 anni è stato arrestato nel Catanese e gli è stato sequestrato un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici: fotografava le studentesse di una scuola media e le denudava con l'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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