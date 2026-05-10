Il delitto avvenuto a Garlasco nel 2007 è stato rivisitato sulla base di nuove analisi delle prove. Le forze dell'ordine hanno confrontato le tracce di sangue e le impronte rilevate sulla scena del crimine con le misurazioni del corpo di un uomo indagato. Le risultanze di queste comparazioni sono state presentate di recente, portando a una revisione dei dettagli dell'indagine.

Garlasco, 10 maggio 2026 – Macchie di sangue e impronte, raffrontate con le misurazioni sul corpo dell’indagato. La ricostruzione della scena del crimine, nelle indagini concluse a carico di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, parte dalla Bpa (Bloodstain Pattern Analysis, analisi delle macchie di sangue) affidata dalla Procura di Pavia al comandante del Ris di Cagliari colonnello Andrea Berti, integrata con le consulenze dattiloscopica e delle impronte delle calzature (incaricati colonnello Giampaolo Iuliano del Ris di Roma e da Nicola Caprioli) e con la consulenza sulle misurazioni dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Macchie di sangue e impronte: così il delitto di Garlasco è stato riscritto. Tutte le tracce che per i pm portano ad Andrea Sempio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché la procura contesta ad Andrea Sempio il delitto di Garlasco dopo oltre 18 anni

Notizie correlate

Garlasco, un anno fa la riapertura delle indagini su Andrea Sempio: tutte le tappe tra Dna, impronte e avvocatiTappa per tappa di un anno di indagini nei confronti di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi.

Delitto di Garlasco, legale Sempio: “Andrea andrà dai pm, e valuteremo se rispondere o no”“Che Andrea Sempio andrà è una certezza perché è un obbligo di legge e io non ho mai indotto un cliente a un atto contrario alla legge, tantomeno lo...