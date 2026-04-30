L’avvocato di Andrea Sempio ha confermato che il suo cliente si presenterà davanti ai pubblici ministeri, precisando che si tratta di un dovere previsto dalla legge. Ha aggiunto di non aver mai consigliato a un cliente di rispondere in modo contrario alle norme, e che questa volta non sarà diverso. La dichiarazione è arrivata nel contesto delle indagini relative al delitto di Garlasco.

“Che Andrea Sempio andrà è una certezza perché è un obbligo di legge e io non ho mai indotto un cliente a un atto contrario alla legge, tantomeno lo farei in questo caso. Io e l’avvocato Taccia ci siamo già confrontati e ovviamente, non avendo riscontrato vizi formali, spiegheremo al cliente che è obbligatorio andare. Gli abbiamo anche detto che saremo noi a imporgli letteralmente la scelta processuale, cioè la scelta sarà quella di rispondere o non rispondere. È legittimo sia l’uno che l’altro atteggiamento, sarà figlio di una strategia processuale. Come figlia di una strategia processuale è stata la scelta della Procura di invitarlo prima di chiudere le indagini e di rendere visibili a noi, quanto meno a noi, tutti gli atti”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, legale Sempio: “Andrea andrà dai pm, e valuteremo se rispondere o no”

Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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