Garlasco un anno fa la riapertura delle indagini su Andrea Sempio | tutte le tappe tra Dna impronte e avvocati

Un anno fa sono riprese le indagini su Andrea Sempio, coinvolto nel caso Chiara Poggi. Le procedure hanno incluso analisi di DNA e rilevamenti di impronte, mentre gli avvocati hanno seguito attentamente ogni step. La vicenda si è sviluppata attraverso diverse fasi, con incontri e verifiche che hanno segnato il percorso delle indagini. La cronologia si conclude con questa serie di passaggi ufficiali.

Tappa per tappa di un anno di indagini nei confronti di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Cosa è successo in 12 mesi: dal DNA sulle unghie della vittima all'indagine per corruzione. Dal licenziamento dell'avvocato Lovati alle analisi sulla spazzatura della villetta di Garlasco. 🔗 Leggi su Fanpage.it Garlasco, si torna in aula: incidente probatorio su impronte e Dna. La difesa di Andrea Sempio vuole smontare la periziaDopo mesi di dibattito mediatico, il caso Garlasco raggiunge un passaggio chiave. Leggi anche: Garlasco, Sempio verso il processo a un anno dalla riapertura delle indagini Garlasco News: La Perizia conferma, il DNA è di Andrea Sempio Temi più discussi: Andrea Sempio rompe il silenzio: Mai visto il video intimo di Chiara Poggi; Finita l'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Dalla perizia un assist al condannato Stasi; Omicidio di Garlasco e pista esoterica: valanga di insulti al pittore Saturno Buttò. Gogna mediatica con danni inestimabili; Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio consegna lo scontrino originale del parcheggio: È autentico. Garlasco, i carabinieri allo scoperto: Impronte dei polpastrelli del killer sul pigiama di Chiara, ma non le notammoIl colonnello che condusse le prime indagini ammette gli errori: Sangue ovunque, ma due colleghi erano senza calzari ... affaritaliani.it Garlasco, la verità di Andrea Sempio: Non ho mai visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi, ma non sono tranquilloL'indagato per l'omicidio di Garlasco al Tg1: Non sono tranquillo, ma le verifiche fatte finora dimostrano la mia estraneità ... ilfattoquotidiano.it Stasera, in diretta, per la prima volta a Lo stato delle Cose il confronto sul delitto di Garlasco tra l’avvocato Antonio De Rensis che difende Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, e Angela Taccia, legale di Andrea Sempio. Al centro del confro - facebook.com facebook