Una polemica è scoppiata a Manduria, in provincia di Taranto, dopo la diffusione di un messaggio vocale su WhatsApp inviato da Gregorio Piccinni, candidato del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale alle prossime amministrative. Nel messaggio, il candidato avrebbe pronunciato una frase che ha sollevato reazioni di sdegno e ha portato a un acceso dibattito pubblico. La vicenda ha coinvolto anche il leader nazionale del movimento, che ha espresso pubblicamente il suo disappunto.

È scoppiata una violenta polemica a Manduria, in provincia di Taranto, dopo la diffusione di un messaggio vocale WhatsApp inviato da Gregorio Piccinni, candidato del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale alle Amministrative di fine mese. Nel messaggio, il giovane palestrato scriveva: "Sono un ragazzo come voi: mi piace lo sport, mi piace la f.a e il Primitivo", utilizzando un termine volgare per indicare l’attività sessuale. La frase, come spiega ilSecolo d'Italia, ha scatenato indignazione, soprattutto tra le donne, e ha provocato richieste di ritiro della candidatura, oltre a pesanti critiche politiche e articoli sui media nazionali.Piccinni ha subito chiesto scusa, definendo l’audio uno "stupido gioco tra amici" e una caduta di stile.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - M5s, il candidato e lo slogan che imbarazza Conte: "Mi piace la f...!"

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