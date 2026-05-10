M5S 100 incontri nelle piazze | il piano per il nuovo programma

Il Movimento 5 Stelle ha organizzato una serie di 100 incontri nelle piazze di diverse città per definire il suo nuovo programma. La metodologia Open Space verrà utilizzata per raccogliere idee e contributi dai partecipanti, mentre i 300 delegati incaricati delle decisioni online saranno scelti attraverso un processo ancora da chiarire. Questi eventi fanno parte di un percorso partecipativo volto a coinvolgere attivamente i cittadini.

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? Domande chiave Come influenzerà la metodologia Open Space il programma della coalizione?. Chi selezionerà i 300 delegati per le fasi decisionali online?. Dove si terranno gli incontri per definire le strategie territoriali?. Come verranno trasformate le proposte delle piazze in decisioni politiche?.? In Breve Incontri a Trento il 16 maggio e a Bolzano il 17 maggio.. Metodologia Open Space Technology per coinvolgere i cittadini senza gerarchie.. Confronto online il 20 e 27 giugno con 300 delegati selezionati.. Obiettivo definire strategie politiche per i prossimi cinque anni.. Il Movimento 5 Stelle avvia il 16 e il 17 maggio un ciclo di 100 incontri partecipativi in tutta Italia per definire il programma della coalizione progressista.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S, 100 incontri nelle piazze: il piano per il nuovo programma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I Colloqui dell'Abbazia, svelato il nuovo programma degli incontri primavera-estateRiprende il prossimo 6 marzo l’undicesima edizione della rassegna di autori in viaggio nella letteratura e saggistica “I Colloqui dell’Abbazia. Ennio Bellucci presto nelle librerie con il suo nuovo libro “La piazze”, liriche e racconti su Pratola Peligna e sulla sua varia umanitàL’AQUILA – Sarà disponibile nelle librerie subito dopo le festività pasquali il nuovo lavoro del giornalista Ennio Bellucci, intitolato “La piazze”... Argomenti più discussi: Nova - Parola all’Italia. Il M5S chiama a raccolta i cittadini per scrivere il programma di governo; Alla Mole Vanvitelliana 100 cittadini con il M5S scrivono il programma della coalizione progressista; Giuseppe Conte rivela che l'intervento chirurgico è andato bene, ora c'è da rimettersi in forma; Taranto, presentato il percorso Nova – Parola all’Italia: tappa il 17 maggio.