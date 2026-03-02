I Colloqui dell' Abbazia svelato il nuovo programma degli incontri primavera-estate

I Colloqui dell’Abbazia riprendono il 6 marzo con l’undicesima edizione della rassegna dedicata a autori di letteratura e saggistica. La manifestazione si svolge in un luogo religioso e prevede incontri con scrittori e studiosi, rivolti a un pubblico interessato alla cultura e alla letteratura. Il nuovo programma delle sessioni primavera-estate è stato appena annunciato e prevede diverse date e ospiti.

Riprende il prossimo 6 marzo l'undicesima edizione della rassegna di autori in viaggio nella letteratura e saggistica "I Colloqui dell'Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga" curata e condotta da Elda Felluga e Margherita Reguitti, ospitata nella splendida cornice.