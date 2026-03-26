Dopo le festività pasquali sarà in vendita nelle librerie il nuovo libro del giornalista Ennio Bellucci, intitolato

L’AQUILA – Sarà disponibile nelle librerie subito dopo le festività pasquali il nuovo lavoro del giornalista Ennio Bellucci, intitolato “La piazze” (La piazza). Il volume raccoglie componimenti, racconti e testimonianze scritti in dialetto pratolano, offrendo un affresco autentico della vita e delle tradizioni di Pratola Peligna. L’opera, pubblicata dalla casa editrice romana ANICIA Edizioni, si arricchisce di interventi e riflessioni firmati da figure di rilievo del panorama culturale abruzzese. Tra i contributi spiccano quelli di Giovanni D’Alessandro, Goffredo Palmerini, Daniela D’Alimonte, Beppe Frattaroli, Mauro Di Benedetto, Stefano Pallotta, Claudio Lattanzio, Luigi Liberatore, Gaetano Villani, Francesco Barone e molti altri protagonisti tra studiosi, autori e giornalisti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ennio Bellucci presto nelle librerie con il suo nuovo libro “La piazze”, liriche e racconti su Pratola Peligna e sulla sua varia umanità

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