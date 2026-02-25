Il Borgo di Fornoli in lutto E’ morto Francesco Giusti Fondatore della Geonova

Francesco Giusti, fondatore della Geonova di Fornoli, è deceduto a causa di una grave malattia. La sua scomparsa colpisce profondamente la comunità locale, dato che aveva contribuito a far crescere l’azienda diventata punto di riferimento nel settore dei sollevamenti industriali. Numerosi colleghi e clienti ricordano il suo spirito innovativo e la passione con cui gestiva l’impresa. La notizia si diffonde tra amici e operatori del settore, lasciando un vuoto in paese.

© Lanazione.it - Il Borgo di Fornoli in lutto. E’ morto Francesco Giusti. Fondatore della Geonova

La morte di Francesco Giusti, fondatore della Geonova di Fornoli, azienda leader in Italia nel settore sollevamenti industriali. Francesco Giusti ha combattuto a lungo contro una brutta malattia, ma poi ha dovuto soccombere nonostante la sua grande forza di volontà, che gli derivava da un carattere altrettanto forte che non si dava mai per vinto. Lascia la moglie Brunella, i figli Christopher, Simone ed Elisa e il suo collaboratore e amico Andrea Valentini. Le maestranze della ditta hanno espresso dolore e cordoglio alla famiglia per la sua scomparsa, che ha molto commosso anche la cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it Fornoli in lutto: addio a Giusti, l’imprenditore che rivoluzionò iFornoli piange la scomparsa di Francesco Giusti, l’imprenditore che ha trasformato il settore delle costruzioni locali. Ristorazione pisana in lutto: è morto Gino Macchia, fondatore di CapodimonteGino Macchia, fondatore del ristorante Capodimonte di Pisa, è morto. Argomenti discussi: Il Borgo di Fornoli in lutto. E’ morto Francesco Giusti. Fondatore della Geonova; Morto Francesco Giusti, fondatore della Geonova: la Lucchesia piange un imprenditore illuminato; Il garfagnino Federico Esposti si aggiudica la 21esima edizione della 'Ricordando Marco Pantani'. Lucca, morto l'imprenditore Francesco Giusti - Era titolare della Geonova - facebook.com facebook