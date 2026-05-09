Brescello addio all' imprenditore Luciano Zatti

A Brescello, è morto Luciano Zatti, imprenditore di 79 anni e contitolare del gruppo AutoZatti. La notizia ha suscitato dolore tra le imprese della zona e oltre, data la sua presenza nel settore. La scomparsa è avvenuta il 9 maggio 2026, lasciando un vuoto tra i collaboratori e le aziende associate alla sua attività. La sua morte ha fatto il giro del mondo imprenditoriale locale e regionale.

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Brescello (Reggio Emilia), 9 maggio 2026 - E’ in lutto il mondo imprenditoriale reggiano e non solo per la scomparsa di Luciano Zatti, 79 anni, contitolare del gruppo AutoZatti. All’inizio degli anni Ottanta, insieme al fratello Giuliano, aveva fondato la prima sede della concessionaria a Brescello, arrivando poi a otto sedi e oltre duecento dipendenti. La camera ardente è all’abitazion edi via Cisa 281 a Sorbolo Levante di Brescello. I funerali lunedì alle 15 nella chiesa di Sorbolo Levante. Lascia la moglie Bruna, le figlie Elisa con Carlo (sindaco in carica a Brescello), Monica con Marco, il fratello Giuliano, nipoti e altri parenti. I dipendenti di AutoZatti, con l’azienda chiusa fino a lunedì per lutto, parlano di “giorno di grande dolore”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brescello, addio all'imprenditore Luciano Zatti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate La Perla piange Luciano Savioli: addio all’imprenditore gentlemanE’ stato un grande imprenditore, membro di una delle famiglie più importanti di Riccione. Addio al 're delle acque minerali', è morto Luciano Savioli: "Imprenditore capace e visionario"È morto a 85 anni, Luciano Savioli, storico imprenditore riccionese che ha legato il suo nome al marchio delle acque minerali Sacramora.