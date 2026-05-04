Evirato dalla convivente ad Angri l'avvocato Pisani | La parte tagliata non si è potuta riattaccare

Un uomo è stato vittima di un episodio di violenza che ha portato alla sua evirazione ad Angri. La convivente è stata accusata dell'aggressione, mentre l'uomo si trova ancora in ospedale sotto stretta osservazione. L’avvocato difensore ha dichiarato che la parte asportata non è stata possibile riattaccare. La prognosi resta riservata e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

L'avvocato Angelo Pisani: "Difesa gratis per l'uomo evirato ad Angri. È ancora ricoverato in prognosi riservata. È stato operato, ma non è stato possibile riattaccare la parte tagliata. La sua vita stravolta".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Uomo evirato per gelosia dalla moglie ad Angri, l'avvocato Pisani si costituirà parte civileNon sarebbe in pericolo di vita, l'uomo, originario del Bangladesh, narcotizzato ed evirato per gelosia da sua moglie, sua connazionale, ad Angri. Operato l’uomo evirato dalla moglie ad Angri. Si è presentato in ospedale con l’organo in ghiaccioIl 41enne evirato ieri dalla moglie ad Angri è stato operato in ospedale per bloccare la perdita di sangue e per limitare i danni all'uretra. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Evirato dalla convivente ad Angri, l’uomo voleva ospitare in casa anche la prima moglie; Narcotizzato ed evirato ad Angri dalla compagna, la donna arrestata: Voleva nella nostra casa anche la prima moglie; Evirato nel sonno dalla moglie: voleva ospitare la ex; Lui dorme e lei lo evira, dramma nel Salernitano: la motivazione choc. Evirato dalla convivente ad Angri, l’avvocato Pisani: La parte tagliata non si può riattaccareL’uomo evirato ad Angri dalla donna che rifiutava di uscire dalla sua casa è stato operato, non è in fin di vita, ma purtroppo non è stato possibile riattaccare il membro tagliato. La vittima è attua ... fanpage.it Uomo evirato dalla moglie ad Angri: preoccupano le condizioni psicologicheMigliorano le condizioni del 41enne bengalese evirato dalla moglie venerdì pomeriggio ad Angri. Ricoverato nel reparto di Urologia dell'ospedale di Nocera Inferiore, sarà ... ilmattino.it Angri, evirato dalla moglie: 41enne gravemente ferito si presenta in ospedale con l’organo reciso, arrestata 35enne https://www.civuolecostanza.it/2026/05/04/agri-evirato-dalla-moglie-41enne-gravemente-ferito-si-presenta-in-ospedale-con-lorgano-reciso - facebook.com facebook Evirato dalla moglie: legale, violenza inaudita, lo difenderò gratis x.com