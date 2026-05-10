A distanza di tempo dal successo folgorante della prima stagione, Netflix ci riporta nelle atmosfere gelide e opprimenti di Copenaghen. L’uomo delle castagne: Nascondino non è solo un sequel, ma un tentativo di espandere l’universo creato da Søren Sveistrup, autore del libro a cui si ispira la prima stagione, cercando di mantenere alta la tensione senza scadere nella ripetitività. Se la prima stagione ci aveva lasciato con il fiato sospeso grazie al macabro mistero degli omini di legno, questi nuovi episodi scavano ancora più a fondo nella paranoia moderna. La trama: Il macabro gioco del “nascondino”. Una scena dalla serie L’uomo delle castagne: Nascondino.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - L’uomo delle castagne: Nascondino. La recensione del ritorno del male nelle foreste danesi

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