L’uomo delle castagne | Nascondino La recensione del ritorno del male nelle foreste danesi

Da cinemaserietv.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A distanza di tempo dal successo folgorante della prima stagione, Netflix ci riporta nelle atmosfere gelide e opprimenti di Copenaghen. L’uomo delle castagne: Nascondino non è solo un sequel, ma un tentativo di espandere l’universo creato da Søren Sveistrup, autore del libro a cui si ispira la prima stagione, cercando di mantenere alta la tensione senza scadere nella ripetitività. Se la prima stagione ci aveva lasciato con il fiato sospeso grazie al macabro mistero degli omini di legno, questi nuovi episodi scavano ancora più a fondo nella paranoia moderna. La trama: Il macabro gioco del “nascondino”. Una scena dalla serie L’uomo delle castagne: Nascondino.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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