Cinque anni dopo il folgorante esordio, la serie Netflix si allontana dall'originale letterario. Ma sa ancora parlare di genitori e figli, di elaborazione del lutto e di traumi ereditari. In streaming. Conta fino a due. Questo è il sottotitolo della seconda stagione de L'uomo delle castagne, la serie originale danese Netflix che nel 2021 fece parlare di sé per aver adattato con dovizia e rigore l'apprezzato esordio letterario di Søren Sveistrup. Ormai in TV si gioca spesso con gli epiteti dati ai vari capitoli di una storia, complici i lunghi tempi produttivi (in questo caso ben cinque anni), destando curiosità e denotando una certa originalità di fondo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L’uomo delle castagne 2, recensione: torna il crime danese con un caso drammatico

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