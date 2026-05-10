Lunetta Savino | Cettina è come una sorella ma oggi sono Libera
Lunetta Savino ha spiegato di aver deciso di non partecipare alla reunion con i colleghi, affermando che oggi si sente più vicina al personaggio di Libera piuttosto che a quello di Cettina. Ha descritto Cettina come una figura simile a una sorella, ma ha sottolineato che la sua identità attuale si identifica maggiormente con Libera. La trasformazione tra i due ruoli si riflette nel modo in cui si percepisce e si relaziona con il suo lavoro.
? Domande chiave Perché Lunetta Savino ha deciso di rifiutare la reunion con i colleghi?. Come si è trasformata l'attrice dal ruolo di Cettina a quello di Libera?. Chi ha espresso il desiderio di rivedere tutto il cast originale?. Cosa sta cercando la protagonista della nuova serie Rai Uno?.? In Breve Serie diretta da Gianluca Mazzella in onda su Rai Uno la prossima stagione autunnale.. Milena Vukotic e Lino Banfi desiderano una reunion del cast originale di Un Medico in Famiglia.. Lunetta Savino ha concluso le riprese della seconda stagione della serie a Trieste.. Il personaggio di Libera Orlando indaga sulla morte della figlia Bianca presso il tribunale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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