Lunetta Savino | Cettina è come una sorella ma oggi sono Libera

Lunetta Savino ha spiegato di aver deciso di non partecipare alla reunion con i colleghi, affermando che oggi si sente più vicina al personaggio di Libera piuttosto che a quello di Cettina. Ha descritto Cettina come una figura simile a una sorella, ma ha sottolineato che la sua identità attuale si identifica maggiormente con Libera. La trasformazione tra i due ruoli si riflette nel modo in cui si percepisce e si relaziona con il suo lavoro.

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