Libera 2 | Lunetta Savino sale di grado tra nuovi processi e segreti

Lunedì si concludono le riprese della seconda stagione di Libera 2, una serie ambientata tra Trieste e Muggia. La produzione ha coinvolto diverse location e si è protratta fino al 2 maggio. La serie vede protagonista Lunetta Savino, che ha recentemente aumentato il suo impegno nel progetto. Non sono stati resi noti dettagli sui nuovi processi o sui segreti legati alla trama.

? Cosa sapere Le riprese della seconda stagione di Libera tra Trieste e Muggia terminano il 2 maggio.. Lunetta Savino interpreta la nuova Presidente di Corte d'Appello in sei episodi per Rai Fiction.. Le riprese della seconda stagione di Libera si avviano verso la fase conclusiva tra le strade di Muggia e i vicoli di Trieste, con il set che punta a chiudere i lavori il prossimo 2 maggio dopo sette settimane di attività intensa. L’atmosfera nell’Ex Museo del Mare, sede operativa della Film Commission FVG, è stata quella carica di un incontro stampa tenutosi ieri mattina. Qui, tra le mura che guardano sul mare, la produzione ha voluto fare il punto sul percorso iniziato a metà marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libera 2: Lunetta Savino sale di grado tra nuovi processi e segreti Notizie correlate Peter Gomez confessa Ascanio Celestini e Lunetta SavinoPeter Gomez torna questa sera, sabato 14 febbraio, con un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste in onda alle 20. Leggi anche: Lunetta Savino a La Confessione di Gomez (Rai3): “Con ‘Se non ora quando’ toccammo un nervo scoperto: le donne erano più avanti” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lunetta Savino, 'Libera è dedicata al lavoro, mi rivedo in lei'; IL SINDACO HA RICEVUTO L’ATTRICE LUNETTA SAVINO: PROTAGONISTA DELLA SERIE LIBERA; Il ritorno della giudice Libera in Fvg: le riprese terminano il 2 maggio; Libera 2 su Rai1, Lunetta Savino a Trieste. Lunetta Savino sul set di 'Libera 2' a Trieste: 'Mi rivedo nel personaggio'Le riprese della seconda stagione di Libera, l'acclamata fiction di Rai1 con protagonista Lunetta Savino nel ruolo della giudice Libera Orlando, sono in pieno svolgimento a Trieste e si concluderann ... it.blastingnews.com Libera 2: ultimi giorni di riprese in FVGSi è svolto questa mattina a Trieste, negli spazi operativi attualmente adibiti alla produzione, l’incontro stampa di Libera 2, seconda stagione della fiction prodotta da 11 Marzo Film in collaboraz ... triestecafe.it TRIESTE.news. . 'Libera 2’, la troupe saluta Trieste. Lunetta Savino e Gianluca Mazzella raccontano la nuova stagione VIDEO-INTERVISTA ARTICOLO - - > https://www.triesteallnews.it/2026/04/libera-2-la-troupe-saluta-trieste-lunetta-savino-e-gianluca-maz - facebook.com facebook Lunetta Savino, 'Libera è dedicata al lavoro, mi rivedo in lei'. A Trieste fino al 2 maggio le riprese della seconda stagione della fiction di Rai1 #ANSA x.com