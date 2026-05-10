Luna | gli algoritmi sfruttano le paure per distorcere la realtà

Negli ultimi anni, sono emersi dubbi su come gli algoritmi usino le paure delle persone per aumentare i profitti delle piattaforme digitali. Si parla di meccanismi che modificano i contenuti mostrati agli utenti, favorendo la diffusione di informazioni che generano reazioni emotive forti. Questo processo porta a un aumento del tempo trascorso online, a discapito di una rappresentazione fedele della realtà. Le conseguenze di queste pratiche sono al centro di numerose discussioni pubbliche e legali.

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