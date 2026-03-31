Il presidente della Regione Lazio ha commentato la gestione del sistema sanitario regionale, suscitando reazioni da parte di rappresentanti delle professioni mediche. Un esponente di un ordine professionale ha affermato che le parole del presidente potrebbero alterare la percezione della realtà, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti dichiarazioni pubbliche sul tema.

Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - “Le recenti dichiarazioni del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in merito allo stato e alla gestione del sistema sanitario regionale impongono una riflessione seria, equilibrata ma anche ferma da parte dell'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma. Come istituzione, in quanto organo sussidiario dello Stato che rappresenta la professione medica e che nella sua mission ha la tutela della qualità dell'assistenza e della salute dei ai cittadini, riteniamo fondamentale ribadire alcuni principi non negoziabili: il rispetto del lavoro di tutti i professionisti sanitari, la centralità del paziente e la necessità di un confronto basato su dati oggettivi, non su semplificazioni comunicative divisive e forvianti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, Magi (Omceo Roma): "Parole di Rocca su gestione Ssr possono distorcere realtà"

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