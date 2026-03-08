Il 6 gennaio 2021, migliaia di persone hanno preso d'assalto Capitol Hill con l'obiettivo di contestare un presunto furto elettorale, mentre milioni di altri americani guardavano increduli, considerando l'evento un attacco alla democrazia. In quel giorno si sono manifestati due punti di vista opposti sulla stessa realtà, creando un divario tra le percezioni di un evento cruciale.

Il 6 gennaio 2021, mentre migliaia di persone assaltavano Capitol Hill convinte di fermare un furto elettorale, milioni di altri americani assistevano sgomenti a quello che consideravano un attacco alla democrazia. Stessi fatti, interpretazioni opposte: chi aveva iniziato? Chi stava reagendo? Chi era vittima e chi aggressore? La scuola di Palo Alto aveva già descritto un fenomeno analogo con il concetto di punteggiatura della sequenza di eventi: il modo in cui attribuiamo causalità a una sequenza, decidendo chi agisce e chi reagisce. Quando questa punteggiatura non è condivisa, il dialogo si interrompe e nasce il conflitto. Watzlawick distingueva tra realtà di primo ordine – i fatti – e realtà di secondo ordine: il significato che attribuiamo a quei fatti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Realtà on demand. Quando gli algoritmi riscrivono i fatti

Quando gli Agenti IA riscrivono le regole del businessNel panorama economico attuale, i processi automatizzati non sono più un semplice supporto accessorio, ma rappresentano il cuore pulsante delle...

IA manipola la realtà: i “deep true” riscrivono la verità online.La Nuova Sfida della Disinformazione: Quando la Verità Viene Manipolata La percezione della realtà nell’era digitale è sempre più complessa.

Contenuti e approfondimenti su Realtà on demand Quando gli algoritmi....

Discussioni sull' argomento Boyfriend on Demand: Jisoo delle Blackpink nel cast di una rom-com in cui gli appuntamenti sono virtuali; Serie tv romance coreana Boyfriend on Demand in uscita streaming; Boyfriend on Demand e la ricerca della connessione umana nell’era digitale; Una nuova serie romantica coreana arriva su Netflix con la sua storia irresistibile.

Realtà on demand. Quando gli algoritmi riscrivono i fattiIl 6 gennaio 2021, mentre migliaia di persone assaltavano Capitol Hill convinte di fermare un furto elettorale, milioni di altri americani assistevano sgomenti a quello che consideravano un attacco al ... formiche.net

Dovrebbe essere satira, invece tragicamente è la realtà! P.S. Questa sera (sabato 7 marzo) sarò a GENOVA, alle 21.00 al teatro Govi con il mio monologo “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza”. I biglietti li trovate qui o direttamente a te - facebook.com facebook

Caro Giorgetti, la realtà è scritta nei vostri numeri: in 3 anni avete fatto solo cassa sulla benzina. Altro che “sterilizzazione delle imposte”: avete tagliato gli sconti sulle accise e, con l’ultima manovra, aumentato il prezzo del gasolio x.com