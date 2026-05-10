L’ultima sfida del re di GameStop Cohen tenta il colpo con eBay
L’ultima mossa del mercato vede il fondatore di una nota società di investimenti tentare di acquisire eBay. Per molti, GameStop rappresentava un punto di riferimento per i videogiochi, ma negli ultimi anni è diventato famoso come simbolo delle cosiddette “meme stock”, aziende in difficoltà che sono state coinvolte in operazioni di investimento collettivo attraverso i social media. Ora, l’attenzione si sposta su questa nuova operazione di acquisto.
Per chi è cresciuto negli anni Duemila, GameStop è stato il tempio dei videogiochi. Per milioni di utenti online, invece, è diventato il simbolo dell’era delle “ meme stock “: aziende in crisi trasformate in fenomeni finanziari grazie all’entusiasmo dei piccoli investitori sui social. Dietro questa trasformazione c’è un uomo: Ryan Cohen, imprenditore canadese, miliardario, icona di Reddit e protagonista di una delle storie più eccentriche della finanza americana recente. Un anti-sistema, capace di comunicare attraverso meme, emoji e tweet criptici. Oggi Cohen tenta la sua scommessa più grande: acquistare eBay per circa 56 miliardi di dollari con l’obiettivo dichiarato di trasformarla in un "legittimo concorrente di Amazon ".🔗 Leggi su Quotidiano.net
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