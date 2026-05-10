L’ultima mossa del mercato vede il fondatore di una nota società di investimenti tentare di acquisire eBay. Per molti, GameStop rappresentava un punto di riferimento per i videogiochi, ma negli ultimi anni è diventato famoso come simbolo delle cosiddette “meme stock”, aziende in difficoltà che sono state coinvolte in operazioni di investimento collettivo attraverso i social media. Ora, l’attenzione si sposta su questa nuova operazione di acquisto.

Per chi è cresciuto negli anni Duemila, GameStop è stato il tempio dei videogiochi. Per milioni di utenti online, invece, è diventato il simbolo dell’era delle “ meme stock “: aziende in crisi trasformate in fenomeni finanziari grazie all’entusiasmo dei piccoli investitori sui social. Dietro questa trasformazione c’è un uomo: Ryan Cohen, imprenditore canadese, miliardario, icona di Reddit e protagonista di una delle storie più eccentriche della finanza americana recente. Un anti-sistema, capace di comunicare attraverso meme, emoji e tweet criptici. Oggi Cohen tenta la sua scommessa più grande: acquistare eBay per circa 56 miliardi di dollari con l’obiettivo dichiarato di trasformarla in un "legittimo concorrente di Amazon ".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ultima sfida del re di GameStop. Cohen tenta il colpo con eBay

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