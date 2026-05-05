GameStop ha presentato un’offerta di 56 miliardi di dollari per acquistare eBay. Questa proposta arriva da Ryan Cohen, presidente del consiglio di amministrazione di GameStop, che mira a competere con Amazon nel settore del commercio digitale. La notizia segna un possibile cambiamento nel panorama delle aziende online, con un’attenzione particolare alle strategie di espansione e acquisizione di grandi piattaforme di e-commerce.

C’è un momento preciso in cui una storia smette di essere una notizia finanziaria e diventa qualcosa di più grande: un racconto sul coraggio, sull’ambizione e su quella sottile linea che separa la visione dalla temerarietà. Quel momento è arrivato domenica 3 maggio 2026, quando Ryan Cohen — il fondatore di Chewy, il “re dei meme stock”, l’uomo che ha trasformato un negozio di videogiochi morente in un caso da manuale — ha recapitato al consiglio di amministrazione di eBay una lettera destinata a riscrivere le regole del commercio digitale globale. GameStop ha offerto 56 miliardi di dollari per acquisire eBay. Un’offerta non sollecitata, in contanti e azioni, a 125 dollari per titolo — circa il 20% in più rispetto alla quotazione di chiusura del venerdì precedente.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - GameStop offre 56 miliardi di dollari per acquistare eBay: Ryan Cohen sfida Amazon nel commercio digitale

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