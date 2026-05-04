GameStop ha annunciato un'offerta non vincolante di circa 56 miliardi di dollari per acquistare eBay, uno dei più grandi marketplace online al mondo fondato nel 1995. La proposta arriva in un momento di forte attenzione nel settore dell’e-commerce e mette in discussione la posizione di Amazon, principale concorrente in questo mercato. La proposta di acquisto segna un possibile cambio di strategia per entrambe le aziende coinvolte.

GameStop ha presentato un’offerta non vincolante di circa 56 miliardi di dollari per acquisire eBay, il celebre marketplace online fondato nel 1995. L’obiettivo dichiarato dal Ceo di GameStop Ryan Cohen è costruire un concorrente credibile di Amazon, trasformando radicalmente il profilo di entrambe le aziende. L’offerta da 125 dollari per azione. GameStop ha formalizzato la proposta con una lettera indirizzata al presidente di eBay, Paul Pressler, offrendo 125 dollari per azione. Si tratta di un premio di circa il 20% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì 2 maggio, quando il titolo quotava 104,07 dollari. L’operazione è strutturata per...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - GameStop vuole comprare eBay per 56 miliardi e sfida Amazon sull’e-commerce

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